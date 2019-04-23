"Нехай Манчестер Юнайтед допоможе собі, а не нам": ван Дейк – про свої очікування від манкуніанського дербі

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк не вважає, що МЮ повинен думати про його команду напередодні гри з Ман Сіті.

Лідер "червоних" переконаний, що Манчестер Юнайтед повинен боротися за власні цілі у чемпіонаті, повідомляє Liverpool Echo.

"Юнайтед повинен допомогти собі, а не нам. Евертон нелегко перемогти в гостях, але 4:0 – це серйозний результат. Ми ніяк не можемо вплинути на манкуніанське дербі, але Юнайтед бореться за Лігу чемпіонів, їм необхідна перемога.

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Ми фокусуємося тільки на собі, а не на Манчестер Сіті. Нам залишилося провести три матчі, і ми постараємося набрати максимальну кількість очок. Буде дуже важко, але наша мета не змінилася", – підсумував ван Дейк.

Нагадаємо, Ліверпуль у чемпіонаті Англії випереджає Ман Сіті на два очки, але "містяни" мають одну гру в запасі.

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