"Нехай Луческу поставить собі пам'ятник і скаже, що він Бог", – Блохін розкритикував румуна за слова про Лобановського

Екс-тренер Динамо Олег Блохін розкритикував Мірчу Луческу за слова про Валерія Лобановського.

"Я що, повинен Луческу обговорювати? Були Трапаттоні, Саккі, Капелло – дуже багато було тренерів, список можна складати і так, і так. Думаю, що на 6-му або 8-му місці в топ-списку Лобановський заслужив перебувати.

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А на якому Луческу повинен бути? Нехай поставить собі пам'ятник і скаже: "Я такий Бог, виграв все і все добре", – сказав Блохін в інтерв'ю Вацко Light.

Зазначимо, раніше Луческу сказав, що його здивувало високе місце Лобановського у рейтингу тренерів за версією France Football.

Румун наголосив, що у Метра не було серйозних досягнень за кордоном. До слова, Лобановський посів 6 місце у звітному рейтингу, а Луческу опинився на 41-й позиції.

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