"Нам належить зіграти другу половину важливої гри, перед матчем-відповіддю у нас буде перевага. Ми знаємо, що можемо увійти до четвірки найкращих команд Європи, і повинні діяти спільно.

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Бенфіка поступилася нам у першому матчі за голами, але не за створеними моментами. Ми прекрасно це усвідомлюємо. Наше завдання – зробити гравців суперника менш небезпечними, стримати їх. Бенфіка грає в дуже інтенсивний футбол. Повторюся, вона створила багато моментів навіть у тих матчах, у яких програла.

Критика на мою адресу після поразок у Серії А? Нічого страшного, я звик. Нехай краще критикують мене, ніж гравців. Критика допомагає працювати більше і краще, це частина тренерської кар'єри. Я усвідомлюю, що наше становище в чемпіонаті незадовільне. Криза нападників? Часом їм потрібно забити тільки один м'яч, щоб змінити ситуацію на свою користь для себе і всієї команди".

Лідер рок-гурту Oasis і вболівальник Манчестер Сіті Ноел Галлахер заявив, що хотів би побачити Інтер у фіналі ЛЧ, оскільки міланці слабкі. У Індзагі запитали, що він думає з цього приводу.

"Він чудовий співак. Будемо сподіватися, його бажання збудеться, адже вихід "Інтера" у фінал ощасливить усіх нас", – наводить слова Індзагі FCInterNews.it.

Матч Інтер – Бенфіка буде зіграно в середу, 19 квітня. Перша зустріч у Лісабоні завершилася перемогою італійців із рахунком 2:0.

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