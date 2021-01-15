"У Динамо в складі 32 футболісти. Це як в мультфільмі "Простоквашино": "Щоб продати щось непотрібне, треба спочатку купити щось непотрібне". Якщо спокійно розібрати без вболівальницьких емоцій, і з огляду на економічну ситуацію, яка виникла в європейському футболі, можливо, Динамо дійсно немає сенсу купувати футболістів.

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На мій погляд, футболіст, який прийшов би і відразу посилив цю команду, буде коштувати дуже дорого. А в Україні вони навряд чи знайдуть такого гравця, тому доведеться брати іноземця, який приїде на хорошу зарплату. А далі – справа вибору і переговорів.

Я не знаю, хто у Динамо в шорт-листі, хто там доступна ціль. Чим брати якихось "котів у мішку", які невідомо, чи зможуть заграти, краще побачити розвиток того ж Забарного, повернення Бєсєдіна. Багато питань, а відповідь однозначна: нехай краще грають свої, ніж брати незрозуміло кого", – поділився Вацко у програмі Вмикай Підігрів на ТК "Футбол 1".

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