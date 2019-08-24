Негредо відзначився шедевральним голом у матчі чемпіонату ОАЕ

Нападник Аль-Насра Альваро Негредо забив розкішний гол у матчі проти Аль-Іттіхада.

Альваро Негредо відзначився неймовірним голом за Аль-Наср у матчі Кубка арабського заливу у ворота Аль-Іттіхада.

Негредо офіційно став гравцем Аль-Насра

Отримавши м'яч спиною до воріт, іспанець обіграв захисника і зовнішньою стороною стопи влучив у дальню дев'ятку.

Нагадаємо, раніше Негредо, в активі якого 21 матч і 10 голів за збірну Іспанії, виступав за Севілью, Валенсію, Манчестер Сіті, Мідлсбро і Бешикташ. До Аль-Насра нападник перейшов восени 2018 року.

"Чудовий опонент, якого ми завжди пам'ятатимемо", – як футбольний світ реагує на рішення Торреса завершити кар'єру