Міністр у справах жінок, сім'ї та прав людини Дамарес Алвес закликала посадити до в'язниці колишнього нападника Реала, Мілана і Манчестер Сіті Робінью.

"Негайно за ґрати, мені більше нічого сказати. Апеляція ще можлива. Але витік аудіо, люди. Що ще ви хочете? В'язниця. Жодному гвалтівнику не можна аплодувати. Хлопець хоче повернутися на поле, аби зобразити героя", – цитує міністра виданн G1.globo.

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Нагадаємо, у листопаді 2017-го Робінью був засуджений до 9 років позбавлення волі. Феміда визнала бразильця і його п'ятьох друзів винними в сексуальному насильстві щодо албанської жінки 22 січня 2013 року у Мілані. Робінью не визнав своєї провини та подав апеляцію. Наразі суд почав розгляд апеляційних скарг обвинувачених.

До слова, 11 жовтня футболіст підписав контракт з Сантосом, який було розірвано через 6 днів, аби футболіст зміг зосередитися на своєму захисті у суді і аби не розлякати спонсорів клубу.

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