Перший реальний момент у матчі виник лише на 25-й хвилині: Дахновський не зміг переграти Рибку, який встиг виставити ногу – такий фінг голкіперу Металіста дався ціною травми. У відповідь харків'яни забили: Картушов отримав закидання з глибини поля, наздогнав сферу на лівому фланзі, прострілив у штрафний і після кількох втрат м'яч у сітку добив Прядун. Верес міг відігруватись ще до перерви, але Костик ногою парирував удар від Шестакова.

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Після відпочинку харків'яни реалізували першу ж можливість подвоїти – на 57-й хвилині Танковський з правого флангу викотив в район одинадцятиметрової позначки і після традиційного сумбуру Каплієнкові вдалось добити м'яч у сітку. За десять хвилин до завершення основного часу арбітр призначив пенальті через падіння Шарая, хоча на повторах ніякого контакту помітно не було. Кльоц впевнено реалізував 11-метровий – 1:2! Цей гол став останнім у матчі.

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