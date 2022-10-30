Нефарт Довбика і переможний гол Піхальонка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Чорноморець – 1:0
18:07 - Читать на русском
СК Дніпро-1 здолав Чорноморець у 10 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.
завершено
Дніпряни могли виходити вперед вже на першій хвилині, однак удар Довбика прийняла на себе стійка. В середині тайму Піхальонку не завадили, а навіть допомогли забити рикошетом від захисника.
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Друга половина на рахунок не вплинула. Довбик ще раз струснув каркас, але мінімальна перемога залишилася за СК Дніпро-1. Підопічні Кучера збільшили відрив від Шахтаря до 5 очок, хоча у "гірників" одна гра в запасі.
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