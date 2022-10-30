Дніпряни могли виходити вперед вже на першій хвилині, однак удар Довбика прийняла на себе стійка. В середині тайму Піхальонку не завадили, а навіть допомогли забити рикошетом від захисника.

СК Дніпро-1 відірвався від Шахтаря на вершині УПЛ, завдавши Григорчуку ювілейної поразки

Друга половина на рахунок не вплинула. Довбик ще раз струснув каркас, але мінімальна перемога залишилася за СК Дніпро-1. Підопічні Кучера збільшили відрив від Шахтаря до 5 очок, хоча у "гірників" одна гра в запасі.