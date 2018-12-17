Недвед: Ювентусу не пощастило з жеребом

Один із директорів туринського Ювентуса – легендарний чех Павел Недвед – прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Суперником італійського гранда на цій стадії буде мадридський Атлетіко.

"Нам дісталася найсильніша команда з тих, що зайняли другі місця в групах. Нам не пощастило з жеребкуванням, але в нас дуже сильна команда, ми намагатимемося пройти далі за будь-яких умов.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Роналду успішно виступає в ЛЧ, але ми розраховуємо не тільки на нього. Із Атлетіко буде складно, у них збалансована команда. Вони можуть глибоко захищатися та створювати проблеми попереду зусиллями Дієго Кости та Грізманна. Прогнозую два бойових поєдинки, можливо, з невеликою кількістю голів", – цитує Недведа офіційний сайт УЄФА.

До слова, перший матч протистояння Ювентуса та Атлетіко відбудеться в Мадриді 20 лютого. Матч-відповідь – 12 березня в Турині.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу: календар матчів