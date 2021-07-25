"Наш представник вже контактував з агентом Дибали, який наступного тижня прибуде до Турина. У нас достатньо часу, щоб вирішити ситуацію, це не проблема.

Ювентус хоче зберегти Роналду, але запропонує йому істотно меншу зарплатню, – журналіст

Роналду повернеться до тренувань у понеділок, він залишиться з нами. К'єлліні ж повинен повернутися з відпустки, тоді ми зможемо поговорити і з ним", – цитує Недведа Football Italia.

Зауважимо, що раніше легендарний чех обіцяв залишити в клубі Андреа Пірло, однак зрештою той був звільнений і замінений на Аллегрі.

Ювентус втратив великі гроші та репутацію – Пірло винен не у всьому, повернення Аллегрі як вирок для Аньєллі та Роналду