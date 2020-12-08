Одразу двоє керівників "Старої синьйори" отримала покарання за свою поведінку під час туринського дербі.

Директори Ювентуса Фабіо Паратічі і Павел Недвед дискваліфіковані за образу судді в матчі 10-го туру Серії А проти Торіно.

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Боси "чорно-білих" неодноразово вигукували образи на адресу головного рефері матчу. Як наслідок, Недвед дискваліфікований до 21 грудня і оштрафований на 10 тисяч євро, а Паратічі отримав бан до 14 грудня, повідомляє офіційний сайт Серії А. Також на одну гру дискваліфікований третій воротар команди Карло Пінсольо – він пропустить наступний поєдинок.

Нагадаємо, дербі між Ювентусом та Торіно завершилося перемогою "б'янконері" з рахунком 2:1. Звитяга дозволила підопічним Андреа Пірло набрати 20 очок і піднятися на 4-ту сходинку турнірної таблиці Серії А.

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