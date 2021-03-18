"Відіграти гандикап у два м’ячі буде вкрай складно. Враховуючи сили команд і потенціал, Вільяреал – однозначний фаворит. Недосвідчені вболівальники можуть зі мною не погодитися, вказавши на те, що суперник розташовується у середині турнірної таблиці в Іспанії, а Динамо – очолює УПЛ.

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Втім, кияни зараз не можуть конкурувати з такими командами за багатьма факторами. Потрібно дивитися правді в очі, об’єктивно. Якщо вдома Вільяреал додасть у русі та інтенсивності, то Динамо півгодини відбиратиме м’яч до першої змістовної комбінації.

"Жовта субмарина" не буде недооцінювати цей поєдинок, адже пробитися в Лігу чемпіонів через Лігу Європи простіше, ніж через Ла Лігу. Вийде оптимальний склад. Іспанський клуб робитиме ставку на цей турнір. Тим паче Унаї Емері вже неодноразово піднімав над головою цей кубок.

Динамо буде складно встояти. Матч із Зорею на вихідних забрав дуже багато сил. Я б на місці Луческу провів ротацію і дав головним гравцям відпочинок. Боюся, щоб вистачило сил киянам, бо дуже щільний графік. Втім, у Луческу своя голова.

Моя думка – Динамо битиметься в Іспанії, але програє. Сили нерівні, тож фаворит переможе", – цитує Заховайла bookmaker-ratings.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи кияни вдома поступились іспанцям (0:2).

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