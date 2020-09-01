"Ми завжди намагаємося показувати свій футбол, але в залежності від суперника план підготовки коригується. Зараз нас чекає збірна Швейцарії, яка грає за схемою 3-5-2, тому тут є свої нюанси, як діяти в такій ситуації. Суперник любить пресингувати і слід правильно розташовуватися, щоб убезпечити себе при таких діях швейцарців.

Шевченко обрав найкращого гравця збірної України за підсумками тренувань

Хто фаворит групи? На папері, можливо, Іспанія і Німеччина, але я можу сказати, що перед стартом змагань у всіх шанси рівні. Я розумію, що Україну до когорти фаворитів в такій компанії не відносять, але це може бути нам і на руку. Для прикладу, у відборі на Євро за цінником і за статусом збірна Португалії вважалася беззаперечним лідером нашої групи, але вийшло трохи по-іншому.

Кожне теоретичне заняття присвячене збірній Швейцарії. Можу сказати, що у неї немає явного лідера, ця команда сильна, перш за все, колективною грою, що робить швейцарців дуже потужним суперником", – сказав П'ятов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові. Початок матчу о 21:45.

Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй