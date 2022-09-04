"Пишаємося, що виграли. Хороша гра, такий самий результат. Дай бог, щоб так і продовжувалося.

Бражко – про гол у ворота Динамо: "Була мотивація довести Луческу, що я гідний бути в команді"

Як це – забити своїй рідній команді? Я навіть не задумувався над цим. Я забив, і одразу потрібно було включатися в гру, не було часу кайфувати. Завжди приємно забивати гол. Я проявив повагу до улюбленої команди. Це моя команда, я – динамівець назавжди. Радий, що забив їм. Слава богу, що все так, що ми виграли.

Футболісти Динамо після гри були засмучені, але ми один одного обійняли, перекинулися декількома словами та побажали удачі.

Завдяки чому Зоря на першому місці після 3-х турів? Завдяки тому, що у нас хороші футболісти та колектив. Недарма нас називають "мужиками" – ми б’ємося один за одного", – сказав Русин у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, напередодні Зоря у меншості здолала Динамо з рахунком 3:2. Перший гол у матчі забив Назарій Русин, який у серпні став повноцінним гравцем луганців.

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