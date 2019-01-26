Нечуваний подарунок Ікарді своєму пасинку – Мессі, Роналду, Модріч та інші зірки футболу приєднались до сюрпризу

Пасинок нападника Інтера Мауро Ікарді Валентіно 25 січня відсвяткував своє десятиріччя.

Валентіно є сином футболіста Максі Лопеса та моделі Ванди Нари, яка зараз заміжня за Мауро Ікарді. Останній вирішив привітати свого пасинка незвичним відео.

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У ролику нарізки з матчів маленького футболіста чередуються з привітаннями від найзірковіших гравців світового футболу.

Ікарді близький до продовження контракту з Інтером

Серед футболістів, які приєднались до привітань, є Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Лука Модріч, Пауло Дибала, Едінсон Кавані, Раджа Наінголан та багато інших відомих гравців.