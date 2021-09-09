Головний тренер "блаугранас" Рональд Куман відверто зізнався, що йому до вподоби новоспечений форвард каталонців Люк де Йонг.

"На подачах Люк небезпечніший, ніж Неймар. У Барси не було атакувального гравця такого типу, як де Йонг. Думаю, такий форвард повинен бути у будь-якої команди.

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Я вже минулого року говорив клубу про те, що Люка варто підписати. Мені хотілося мати можливість використовувати різних нападників. Якщо в матчі потрібен такий хлопець, як Люк, то він буде грати. Ми втратили Антуана Грізманна в останній день трансферного вікна, у нас залишилося всього три форварди.

Вперше ми з Люком вийшли на зв'язок 8 серпня. До того моменту я часто задавався питанням про те, чому у Барси немає такого нападника", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Барса орендувала 31-річного форварда у Севільї на сезон з правом викупу. У минулій кампанії Люк де Йонг провів 48 матчів, записавши до свого активу 9 голів та асист.

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