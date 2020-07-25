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Небезпечне хобі Циганкова – лідер Динамо опановує один з найдавніших видів зброї

11:38 - Читать на русском
Небезпечне хобі Циганкова – лідер Динамо опановує один з найдавніших видів зброї
Віктор Циганков / Фото з відкритих джерел

Хавбек киян вирішив потренувати концентрацію і витримку за допомогою лука.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков у міжсезоння вирішив опанувати новий вид спорту. Лідер "біло-синіх" на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклав фото, на якому намагається поцілити у мішень з лука. "Нове хобі", – підписав світлину 22-річний футболіст.

Циганков став найкращим гравцем Динамо за версією InStat в сезоні 2019/20 – Сидорчук та Вербіч у топ-3

Нагадаємо, кияни завершили сезон УПЛ на другій сходинці турнірної таблиці, відставши від Шахтаря на 23 очки. Поразка в останньому турі від Колоса (0:2) змусила президента клубу Ігоря Суркіса відправити у відставку тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком і призначити на вакантну посаду контроверсійного кандидата – екс-тренера головного суперника Динамо Мірчу Луческу.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

Новое хобби

Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

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Теги
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