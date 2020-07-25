Небезпечне хобі Циганкова – лідер Динамо опановує один з найдавніших видів зброї

Півзахисник Динамо Віктор Циганков у міжсезоння вирішив опанувати новий вид спорту. Лідер "біло-синіх" на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклав фото, на якому намагається поцілити у мішень з лука. "Нове хобі", – підписав світлину 22-річний футболіст.

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Нагадаємо, кияни завершили сезон УПЛ на другій сходинці турнірної таблиці, відставши від Шахтаря на 23 очки. Поразка в останньому турі від Колоса (0:2) змусила президента клубу Ігоря Суркіса відправити у відставку тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком і призначити на вакантну посаду контроверсійного кандидата – екс-тренера головного суперника Динамо Мірчу Луческу.

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