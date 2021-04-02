Нападник Барселони Ансу Фаті переживає ненайкращі часи. Футболіст ніяк не може оговтатися від травми, якої зазнав ще у листопаді 2020 року у матчі Ла Ліги проти Бетіса. Розрив внутрішнього меніска лівого коліна змусив Ансу лягти під ніж, що, однак, не надто допомогло. Лікарі наполягають на повторній операції (по видаленню меніска), натомість гравець віддає перевагу ін'єкціям.

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Попри всі труднощі 18-річний гравець каталонців не падає духом і опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram відео, де виконує реабілітаційні вправи, підписавши: "Відновлююся, щоб скоро повернутися на поле".

Кріштіану Роналду репостнув це відео до себе в Сторіс і написав: "Давай, вперед, Ансу Фаті! Ти скоро повернешся! Не зупиняйся!".

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