Уже колишній півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поки не збирається вішати бутси на цвях.

"Ні-ні-ні, ніхто на цвях нічого не вішав. Не знаю, звідки це взялося. Я ще не бачив, але як я зрозумів, повинні були на офіційному сайті все чітко написати.

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Ніхто не закінчує кар'єру, не знаю, звідки це з'явилося. Мені теж хтось подзвонив, сказав, що там написали, що я закінчив кар'єру. Маячня.

На збори не їду, Йовічевіч не бачить мене в команді. Тренуюся з дублем, підтримую форму і шукаю команду", – сказав Кравченко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, раніше почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза ​​заявив, що Кравченко завершив кар'єру, і запропонував Сергію посаду у клубі.

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