"Не знаю, звідки взялася ця інформація": Кравченко спростував чутки про завершення кар'єри
Уже колишній півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поки не збирається вішати бутси на цвях.
"Ні-ні-ні, ніхто на цвях нічого не вішав. Не знаю, звідки це взялося. Я ще не бачив, але як я зрозумів, повинні були на офіційному сайті все чітко написати.
Кравченко більше не зіграє за СК Дніпро-1 – фіналіст Ліги Європи може завершити кар'єру
Ніхто не закінчує кар'єру, не знаю, звідки це з'явилося. Мені теж хтось подзвонив, сказав, що там написали, що я закінчив кар'єру. Маячня.
На збори не їду, Йовічевіч не бачить мене в команді. Тренуюся з дублем, підтримую форму і шукаю команду", – сказав Кравченко у коментарі програмі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, раніше почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза заявив, що Кравченко завершив кар'єру, і запропонував Сергію посаду у клубі.
Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ