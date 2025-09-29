"Не знаю, звідки пішло те, що ми маємо єврокубкові амбіції": гендиректор ЛНЗ озвучив ціль команди
Генеральний директор черкаського ЛНЗ Василь Каюк заявив, що клуб не ставить завдання вийти у єврокубки.
"Я не знаю, звідки пішло те, що ми маємо єврокубкові амбіції в цьому сезоні. Ми команда, яка створюється для того, щоб у майбутньому мати амбіції на єврокубки.
Нині ми змінили велику кількість гравців. Наш головний тренер працює 3 місяці з командою та провів менше 10 ігор. Наші амбіції – ставати краще в кожному матчі", – сказав Каюк для УПЛ ТБ.
До слова, наразі ЛНЗ посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ. Черкащани набрали 11 очок після семи турів чемпіонату. У червні 2025 року ЛНЗ очолив Віталій Пономарьов, замінивши на цій посаді Романа Григорчука.
