"Я не знаю, звідки пішло те, що ми маємо єврокубкові амбіції в цьому сезоні. Ми команда, яка створюється для того, щоб у майбутньому мати амбіції на єврокубки.

"Є декілька клубів, які можуть полоскотати нерви": Григорчук назвав команди, які здатні поборотися з Динамо та Шахтарем

Нині ми змінили велику кількість гравців. Наш головний тренер працює 3 місяці з командою та провів менше 10 ігор. Наші амбіції – ставати краще в кожному матчі", – сказав Каюк для УПЛ ТБ.

До слова, наразі ЛНЗ посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ. Черкащани набрали 11 очок після семи турів чемпіонату. У червні 2025 року ЛНЗ очолив Віталій Пономарьов, замінивши на цій посаді Романа Григорчука.

ЛНЗ та Кривбас поділили очки, розписавши нічию – марнотратство моментів і два скасовані голи