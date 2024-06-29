"Я не знаю, як далеко ми можемо зайти. Ми не можемо дивитися далі Румунії. Я думаю, що це головна мета на цей час, особливо після нашого останнього матчу проти Австрії.

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Але вірю в цю команду, вірю в цей склад і його персонал, і думаю, що ми здатні досягти чогось особливого. Повинні залишатися скромними і сконцентруватися на цьому матчі проти Румунії, намагаючись перемогти цю команду, що також буде дуже складним завданням", – цитує Вірджила ван Дейка L'equipe.

Нагадаємо, що Нідерланди у 1/8 фіналу Євро-2024 зіграють проти Румунії. Гра запланована на 2 липня.

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