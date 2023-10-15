"Звісно, приємно, що вболівальники вибрали мене Левом матчу, але найголовніше, що команда перемогла. Вважаю, що кожен зробив максимальний внесок. Якщо можна було б, то цю нагороду треба поділити по шматочку для кожного із команди, оскільки всі старалися та намагалися.

Україна – Північна Македонія – 2:0 – відео голів і шедевру Караваєва

Звісно, були помилки, але грали дійсно, як справжня команда, як єдина країна. Десь чогось не вистачало, але ми боролися як єдине ціле, тому вважаю, що заслуговуємо на цю перемогу. Будемо готуватися далі.

Чи пощастило Судакову? Без ударів немає голів. Я йому казав: "Дуже класний гол", а він відповів: "Так і хотів". Він працює наполегливо, тому цей гол – результат його праці. Дуже радий за нього, нехай забиває у кожній грі, я тільки за.

Були такі періоди, що було важко: після першого забитого гола та останні 10-15 хвилин. Македонцям було нічого втрачати, вони тиснули на нас, але ми витримали.

Караваєв? Не знаю, що це було – Мессі, чи хто? Може, Беллінгем. Коли він класно прокинув м'яч, то подумав: "Далі веди, щоб сплив час". Він б'є, а я такий: "Куди ти б'єш?". Я думаю, що так всі відреагували. Але... Хлопці сказали, що він подивився, що кіпера нема. Це футбольний інтелект, дуже класний рівень. Дуже класно, що гравець, який вийшов на останні хвилини, віддався на максимум. Як я й казав, це називається команда, єдине ціле. Навіть якщо ти не потрапив у старт, ти віддаєшся на повну. Тільки так буде успіх, це і є збірна України", – сказав Трубін у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, Трубіна було названо "Левом матчу", а статистичні портали WhoScored та SofaScore поставили йому другу найвищу оцінку серед гравців обох команд.

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