"Резюме просте – я вважаю, що з Ворсклою була нічийна гра, з однаковою кількістю моментів з обох боків. Гра йшла до першого забитого гола. На жаль, нам не вдалося забити першими, хоча у нас був пенальті.

Нереалізований пенальті і красивий удар зі штрафного у відеоогляді матчу Колос – Ворскла – 0:1

Далі події вже розвивалися не на нашу користь. На жаль, відіграватися ми не дуже вміємо, є проблеми у нас з цим. Зробили все, що могли, доклали максимум зусиль, але результат знову для нас плачевний.

Не знаю, що робити з тим, що Колос знову не забив пенальті. У нас, напевно, вже 10 пенальтистів змінилося. Якийсь злий рок. Вже важко якусь логіку шукати. Якщо минулого разу у нас бив Петров – він був останнім, хто у нас забивав – то зараз ми довго вирішуємо, хто це буде робити. Цього разу вибір випав на Чурка – значить, ми помилилися. Отже, потрібно забивати з гри, потрібно більше атакувати, більше бити по воротах і забивати.

Нам треба було відіграватися, йти вперед, ризикувати, меншу кількість гравців залишати позаду, що ми і робили. На жаль, не забили. Думаю, нам потрібно, перш за все, працювати над обороною. У нас помилки в обороні повторюються – у грі з Маріуполем, з Інгульцем були помилки. Без надійної оборони не буде перемог", – сказав Кузнєцов у коментарі програмі УПЛ ONLINE.

Після 9-ти турів Колос посідає у турнірній таблиці УПЛ десяту сходинку, набравши 8 балів.

Ворскла втримала мінімальну перемогу над Колосом, піднявшись на третю позицію в УПЛ – Різник парирував пенальті