"На жаль, вони не лягають спати за розкладом. Вони сидять в компʼютерних іграх, телефонах. Я не знаю, яка проблема більша: коли там гравець після тренування келих пива випив і заснув чи, коли сидить до 2-3 ночі в телефоні, в пабліках, дивитися про себе.

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У роздягальні ми заборонили телефони перед грою. Деякі гравці їх використовують, щоб включити музику. Музика це дуже великий мотиватор. Іноді перед грою гравці слухають свою музику, бо кожному потрібна різна музика", – сказав Ребров у інтервʼю Пряма червона.

До слова, в листопаді збірна України проведе два завершальні матчі у групі В1 Ліги націй. 16 листопада в 5-му турі "синьо-жовті" в Батумі зійдуться з Грузією, а 19 листопада в 6-му турі в Тирані зіграють проти Албанії. Наразі команда Реброва з 4 очками посідає останню сходинку квартету.

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