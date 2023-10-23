"За Динамо без Ярмоленка – страшнувато. Хоча в Луческу після міжнародних пауз команда традиційно важкувато виглядає в чемпіонаті, але я думаю, що братів Суркісів має насторожувати інше – їхня команда у цьому сезоні програла усі матчі, які грала проти сильних суперників (Чорноморець, Полісся, СК Дніпро-1).

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Попереду досвідчений і якісний в обороні Колос і 3 команди із топ-4: Шахтар, Кривбас та Рух. І в цей період складних матчів Динамо входить в психологічному нокдауні, втративши лідера і програвши 2 матчі поспіль.

І наостанок трохи цифр для Мірчі Луческу та його інтерв'ю про те, що у складі його команди грають діти. Середній вік стартового складу Динамо на матч проти СК Дніпра-1 – 24,5 роки. Середній вік Руха, який виніс Верес 5:2, – 20,8 роки. Я не знаю, кому ще заходять виправдання Луческу, хіба що румунській пресі", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, після поразки від СК Дніпро-1 (0:1) Динамо з 15-ма очками опустилось на сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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