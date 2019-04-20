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"Не знаю, хто ти, але Тоттенхем нічого не виграє в цьому сезоні", – Фабрегас жорстоко потролив колишнього гравця "шпор"

10:28 334 Читать на русском
"Не знаю, хто ти, але Тоттенхем нічого не виграє в цьому сезоні", – Фабрегас жорстоко потролив колишнього гравця "шпор"
Сеск Фабрегас / АПЛ

Колишній захисник Тоттенхема Грем Робертс не надто вдало спробував вколоти Сеска Фабрегаса в мережі.

Все почалося з твіта Сеска: "Мені цікаво... Як уболівальник, ви б вважали за краще, щоб ваша команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів і програла або ж виграти Лігу Європи? Просто цікаво".

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Екс-захисник Тоттенхема Грем Робертс відповів Фабрегасу: "Замало зараз граєш, так, Сеск?"

Іспанець не залишив без уваги цей коментар:

"Не знаю, хто ти і не знаю, чи достатньо я граю, чи ні. Але що я точно знаю – це те, що Тоттенхем знову нічого не виграє в цьому сезоні".

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Челсі Челсі
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