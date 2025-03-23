– Кочергін проводить хороший сезон у Польщі, можливо, і він би допоміг збірній Україні.

– Так. Для мене він зараз на цій позиції, він як шістка та вісімка на полі. Він підключається дуже добре до атаки, і для мене він зараз гравець, який може допомогти національній команді. Але не знаю, чому його немає у збірній, – сказав Коноплянка для YouTube-каналу ВЗБІРНА.

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Нагадаємо, востаннє 28-річний Кочергін отримав виклик до лав національної збірної у червні 2023-го. Всього він провів один поєдинок у складі "синьо-жовтих" – у вересні 2021 року проти Чехії.

У нинішньому сезоні півзахисник зіграв 25 матчів за Ракув, забив 5 голів та віддав 3 асисти. Його контракт з польським клубом діє до 30 червня 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Кочергіна у 2 мільйони євро.

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