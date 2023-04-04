"Луческу ж все сказав про Супрягу. Він зараз не у формі, не може її набрати. Небере, буде претендувати на місце в основі, то вийде. Луческу не буде його ставити просто тому, що треба поставити.

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З Перрісом взагалі... Я не знаю, чи він взагалі хоче грати за Динамо. У мене таке враження. От Беніто повернувся і почав вигризати собі місце, нині його вже можна вважати гравцем основи. А Перріс це щось таке незрозуміле", – сказав Циганик у ефірі Циганик Live.

Додамо, що Супряга в нинішньому сезоні не провів за Динамо жодної секунди. У 23-річного нападника була травма, потім він потрапив у ДТП. Перріс також не виправдовує мільйон євро, який Динамо віддало Коперу. 23-річний ямаєць отримав від Луческу жалюгідні 120 хвилин і не відзначився жодною результативною дією.

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