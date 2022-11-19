Іспанський фланговий захисник Ектор Бельєрін знайшов позитив у тому, що не потрапив до заявки Луїса Енріке на Мундіаль.

"У мене змішані відчуття. Мене як футболіста засмучує, що не вдалося потрапити до складу збірної. З іншого боку, я навіть трішки щасливий.

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Не знаю, чи зміг би я насолодитися чемпіонатом світу, заради якого під час підготовки до турніру загинуло 6500 людей.

Люди з Пакистану чи Бангладеш, переважно молоді чоловіки 30-40 років, просто намагалися забезпечити краще життя для своїх сімей.

Футбол стає відображенням нашого суспільства: жадібності, егоїзму, нерівності. Нам потрібно знаходити більше людяності", – цитує Бельєріна видання Sport.

Бельєрін востаннє грав за збірну Іспанії два роки тому. У цьому сезоні правий захисник програє конкуренцію в Барселоні.

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