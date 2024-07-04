"Кроос – гравець суперкласу. Його рівень гри недосяжний. Він привносить талант, якість, харизму і вселяє у своїх партнерів упевненість. Чудово, що він приїхав на цей Євро. Шкода, що він вирішив піти з футболу, я хотів би продовжувати спостерігати за його грою.

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Ми думали над тим, щоб зв'язати Тоні ноги, але я не впевнений, що УЄФА дозволить нам це зробити. Ми знаємо, наскільки гарною є статистика Крооса: він може виконувати будь-які види передач. Нам потрібно буде намагатися обмежити його продуктивність.

Мої хлопці готові, вони підготовлені, зосереджені та налаштовані. Просто погляньте на фото з останнього тренування! Завтра я попрошу їх вийти на поле, отримати задоволення від гри і провести хороший матч. Завтра на нас чекає важливий матч, але я постараюся знизити драматизм ситуації. Я згоден із Нагельсманном: наші шанси в цій зустрічі – 50 на 50", – цитує Marca Луїса Де ла Фуенте.

Матч 1/4 фіналу Євро-2024 Іспанія – Німеччина відбудеться в п'ятницю, 5 липня.

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