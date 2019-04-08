"Не знаю, чи був у нас принаймні один момент у першому таймі", – Мегреміч прокоментував поразку від Інгульця

Захисник Карпат Аді Мегреміч висловив свою думку щодо поразки Карпат у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Інгульця в серії пенальті.

"Суддя свистів усю гру. Кожне єдиноборство – це був фол. Тільки доторкнешся до гравця – відразу отримуєш картку. У нас 8-9 футболістів отримали жовті. Це теж незрозуміло.

Карпати сенсаційно поступились Інгульцю в серії пенальті та вилетіли з Кубка України

Просто потрібно було в першому таймі зіграти краще. Навіть не знаю, чи був у нас хоча б один момент. Після перерви почали трохи грати, але потім отримали такий гол, після чого було складно.

А серія пенальті... Це лотерея", – сказав Мегреміч програмі Профутбол.