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"Не знаю, чи був у нас принаймні один момент у першому таймі", – Мегреміч прокоментував поразку від Інгульця

17:36 166 Читать на русском
"Не знаю, чи був у нас принаймні один момент у першому таймі", – Мегреміч прокоментував поразку від Інгульця
Аді Мегреміч / ФК Карпати

Захисник Карпат Аді Мегреміч висловив свою думку щодо поразки Карпат у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Інгульця в серії пенальті.

50’ Артем Щедрий
 
Мар'ян Швед 90+7’
Роман Толочко 101’
50’ Артем Щедрий
90+7’ Мар'ян Швед
101’ Роман Толочко

"Суддя свистів усю гру. Кожне єдиноборство – це був фол. Тільки доторкнешся до гравця – відразу отримуєш картку. У нас 8-9 футболістів отримали жовті. Це теж незрозуміло.

Карпати сенсаційно поступились Інгульцю в серії пенальті та вилетіли з Кубка України

Просто потрібно було в першому таймі зіграти краще. Навіть не знаю, чи був у нас хоча б один момент. Після перерви почали трохи грати, але потім отримали такий гол, після чого було складно.

А серія пенальті... Це лотерея", – сказав Мегреміч програмі Профутбол.

Теги
Карпати Карпати Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Карпати Аді Мегреміч Аді Мегреміч
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