"Не знаємо, як ігри проти України виглядатимуть політично": Саутгейт пригадав розгром "синьо-жовтих" на минулому Євро
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував результати жеребкування відбору Євро-2024.
"Ми знаємо про якість українських гравців. У нас був хороший результат проти них на Євро-2020 (перемога 4:0), але рахунок не відображав рівень їхньої команди. Це будуть складні матчі.
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Ми не знаємо, як ці ігри проти України виглядатимуть політично. Наразі невідомі і місця проведення. Усі ми, звичайно, думаємо про щось більше, ніж про футбол, коли говоримо про Україну. Але ці команди дуже сильні, якщо оцінювати суто футбольний бік", – цитує Саутгейта ВВС.
Нагадаємо, до групи С відбору Євро-2024 потрапили Італія, Англія, Україна, Північна Македонія та Мальта.
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