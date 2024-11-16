"На жаль, сьогодні грали більше без м'яча. У Грузії не було надто багато небезпечних моментів, але ми не змогли знайти свою гру саме в атаці.

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Звісно, було чутно трибуни, але не було такого, що це якось заважало. Всі розуміли з матчів на Євро і тих, які ми дивилися, що всі будуть їх підтримувати – до цього були готові

Завжди (трибуни женуть), коли граєш удома, тим паче люди справді вболівають за свою команду. Звісно, ще коли вони пропустили швидкий м'яч, трибуни їх би підтримували та гнали вперед. Але не вважаю, що це був якийсь ключовий фактор.

Чесно кажучи, взагалі не думали про це. Попереду гра Чехії та Албанії. Будемо готуватися тільки на перемогу проти Албанії – і там вже будемо бачити наші розклади", – цитує Трубіна Суспільне спорт.

Нагадаємо, що Україна після п'яти турів має п'ять очок у своєму активі і перебуває на останньому місці в групі. У наступному раунді команда Реброва зіграє проти Албанії.

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