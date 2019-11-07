Не змішуйте горілку і пиво, – мер Львова Садовий відреагував на масову бійку фанатів у центрі міста

Міський очільник Львова Андрій Садовий звернувся до уболівальників із закликом в одній з соціальних мереж.

"Львів засуджує будь-яке хуліганство. Футбол – це емоції, радість і здорове суперництво. Але також робота для всіх служб, які забезпечують порядок і безпеку. Вночі під час подій на Ринку ніхто з уболівальників не постраждав, постраждало 2 працівники поліції, пошкоджено 2 поліцейські машини. Дякую працівникам поліції за оперативну роботу. Говорив з керівником поліції області та керівником СБУ. Прошу правоохоронців забезпечити ввечері порядок і безпеку під час матчу. Велике прохання до вболівальників: не змішуйте пиво і горілку", – написав Садовий на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Олександрія – Сент-Етьєн: українські вболівальники розповіли про причини бійки з французькими фанатами

Нагадаємо, вчора, 6 листопада, близько 23:15, у Львові на площі Ринок виникла масова бійка між футбольними фанатами з України, Франції та Німеччини, у якій взяло участь понад 100 осіб. Заворушення тривали майже дві години. Правоохоронці заарештували дванадцятьох учасників інциденту, з яких – четверо львів’ян віком 20-22 роки та вісім іноземців. Під час заворушень було травмовано двоє поліцейських та пошкоджено два службових автомобілі.

До слова, сьогодні ввечері, 7 листопада, у Львові відбудеться матч 4-го туру Ліги Європи між Олександрією та Сент-Етьєном. Зустріч розпочнеться о 22:00 на Арені Львів.

Олександрія – Сент-Етьєн: анонс матчу Ліги Європи