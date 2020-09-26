"Не зіграємо з Манчестер Сіті – і слава Богу": Пятов розповів, яких суперників чекає в Лізі чемпіонів
Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов поділився сподіваннями щодо жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
"Кого хотілося б отримати в суперники? Не зіграємо з Манчестер Сіті – і слава Богу! Поки ще не відомі кошики, хочеться подивитися варіанти.
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Мені завжди хочеться зіграти з тими командами, з якими ще не доводилося зустрічатися. Побувати на тих стадіонах, де ще не доводилося зіграти", – розповів Пятов в інтерв'ю Tribuna.
Нагадаємо, Шахтар три роки поспіль перетинався з Манчестер Сіті у групі Ліги чемпіонів. У нинішньому розіграші цього не станеться, оскільки обидві команди потрапили до другого кошику.
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