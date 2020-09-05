"По-перше, КПФ Карпати не порушив жодного пункту цього договору – відповідно, немає жодних підстав для розриву угоди. Вже 13 років наш клуб покриває усі витрати стадіону Україна. Ми встановили систему підігріву та поливу, доглядали за газоном, трибунами, приміщеннями і територією стадіону, по можливості проводили ремонтні роботи. На цьому стадіоні відбувались матчі Ліги Європи і збірної України – лише завдяки нашим зусиллям і ресурсам. На все це витрачено мільйони доларів. Нинішній гендиректор Руха Ігор Дедишин не дасть збрехати – він багато років працював у Карпатах і прекрасно знає ці цифри.

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По-друге, згідно з договором між містом та клубом, стадіоном Україна дійсно мають право користуватися усі львівські команди. Але за певних умов – якщо це не перешкоджає нашим матчам, не перевиснажує газон і, найголовніше, відповідно до окремого договору між Карпатами і клубом, який хоче провести матч на Україні. І Рух, і ФК Львів чудово про це знають, адже неодноразово виконували ці умови. Донині жодних претензій не виникало. Ми не бачили причин для відмови і цього разу – на матч з Шахтарем Рух отримав такі ж умови співпраці, як ФК Львів на цей сезон. Але чомусь тепер претензії виникли. Схоже, керівництво молодого клубу вирішило, що за допомогою впливу у міській раді може встановлювати власні умови користування стадіоном, який орендує інший клуб.

По-третє, на матчі УПЛ основним стадіоном Рух заявив Арену Львів. Саме там і відбудеться матч проти Шахтаря. Також клуб вже кілька років користується стадіоном Скіф. Тобто Рух навіть не збирався грати на Україні, їм потрібно було лише отримати нову зачіпку. Григорій Козловський вкотре демонструє, як він хоче допомогти Карпатам, які переживають найскладніші часи в новітній історії клубу. Або ж власнику Руху мало Винниківського озера і він вже прицілюється на землю довкола України. Якщо хтось не знає, земля під колишнім базаром біля стадіону вже давно викуплена одним епатажним депутатом міськради під житлову забудову. Не здивуємось, якщо йому вдасться задумане, і через кілька років на місці Снопківського парку та стадіону виростуть нові "авалони". Тоді стане зрозумілою справжня причина небажання Григорія Петровича підтримати наш проект реконструкції стадіону Україна...

Стадіон Україна – рідний дім Карпат, але не дійна корова. Проведених нами ремонтних робіт недостатньо, щоб арена була сучасною і комфортною. А витрати на її утримання неможливо покрити, навіть якщо Рух проведе тут всі свої домашні матчі за нашими умовами. Але нам видається, що місцева влада має більш важливі витрати, ніж утримання чи реконструкція стадіону. А колективна відповідальність кількох клубів за одну арену – це непогана ідея в теорії, але дуже сумнівна на практиці, коли її береться вирішувати власник одного з цих клубів", – йдеться в заяві Карпат, опублікованій на офіційному сайті клубу.

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