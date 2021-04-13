"Підготовка до Динамо? Як завжди, тижневий цикл. Думаю, будуть тренування, заняття тактичного плану, відеоаналіз. Буде серйозна підготовка, адже це вирішальний матч року для нас.

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Перш за все, потрібно сконцентруватися на собі, на власній грі, на результаті, який нам потрібен. У решті п'яти поєдинках нам треба брати максимум і сподіватися, що Динамо десь буде втрачати. Всі в команді вірять, що ми ще можемо стати чемпіонами України. Гра Динамо? Не збираюся це коментувати, я гравець Шахтаря", – заявив Бондар у розмові з Футбольним форматом.

Нагадаємо, матч 22 туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться у суботу (17 квітня), початок о 19:30. Наразі донеччани відстають від конкурента на 7 очок.

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