"Не збираюся коментувати гру Динамо": Бондар вірить у чемпіонство Шахтаря після Класичного
Захисник Шахтаря Валерій Бондар впевнений у команді перед матчем 22 туру УПЛ проти Динамо.
"Підготовка до Динамо? Як завжди, тижневий цикл. Думаю, будуть тренування, заняття тактичного плану, відеоаналіз. Буде серйозна підготовка, адже це вирішальний матч року для нас.
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Перш за все, потрібно сконцентруватися на собі, на власній грі, на результаті, який нам потрібен. У решті п'яти поєдинках нам треба брати максимум і сподіватися, що Динамо десь буде втрачати. Всі в команді вірять, що ми ще можемо стати чемпіонами України. Гра Динамо? Не збираюся це коментувати, я гравець Шахтаря", – заявив Бондар у розмові з Футбольним форматом.
Нагадаємо, матч 22 туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться у суботу (17 квітня), початок о 19:30. Наразі донеччани відстають від конкурента на 7 очок.
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