"Хлопці стараються, не можу нікому з них дорікнути, що у когось погане ставлення до тренувань. Однак турнірне становище все ж тисне на кожного. В нас молода команда, багато з наших футболістів ще ніколи не були в такій ситуації. Раніше молоді гравці, граючи за команду U-19, боролися винятково за найвищі місця. А тут зовсім протилежне.

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І це психологічно впливає на них. Хочеться, щоби вони стали розкутішими, не боялися грати в футбол, той, який ми напрацьовуємо на тренуваннях. Ті моменти, які в нас не виходять у грі, пов'язані з переживаннями футболістів, насамперед за результат.

Я б не хотів, щоби ми підлаштовувалися під якогось суперника. Вважаю, що ми повинні вчити грати в футбол із позиції сили. Зрозуміло, що відразу воно так не буде, не все так виходить, як ми плануємо. Але наша команда може диктувати умови на футбольному полі ще й тому, що в нас насправді є гравці, які можуть це робити. На все потрібен час, якого, на жаль, у нас немає.

Зараз головне – набирати очки, тому що в нас зараз таке становище. Але ми не будемо відходити від наших принципів, намагатимемося грати в хороший футбол", – цитує Пономарьова офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, поєдинок між львівською та київською командами відбудеться вже сьогодні, 14 квітня, о 15:00. Динамо після 20-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, Рух – чотирнадцятий.

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