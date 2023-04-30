"Вітаю Кривбас з перемогою. До того, як рахунок став на користь криворіжців, ми не зуміли забити. Натомість пропустили зі стандарту, після чого пішла нервова гра, і у підсумку Кривбас переміг. Я подякував хлопцям за матч, вони робили все для перемоги – але це футбол, подібне трапляється. Не завжди краща команда виграє матч.

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Чи є якісь зауваження до суддівства? А що з суддівством? Можливо, було пенальті у ворота Кривбаса. Але ми приймаємо те, що є. Дивіться епізоди. Можливо, ви на матчі не були?! Були? Значить – погано бачили. Погода однакова для двох команд. Дійсно, ніхто з футболістів не любить грати, коли є вітер чи інші так звані "нефутбольні умови" – тяжке поле, дощ тощо. Але ми повинні приймати все.

Дякую нашим захисникам, що ми взагалі граємо у цьому чемпіонаті. Це перше, що треба сказати. У нас є наступний матч. Ми повинні прийняти цю поразку і рухатись далі. Ви правильно відмітили: боротьба загострюється. Тепер кожен поєдинок буде битвою за шість очок. Це я підопічним і сказав", – наводить слова Ротаня офіційний сайт Кривбаса.

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