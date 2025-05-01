Півзахисник Кривбаса Ярослав Шевченко розповів, хто був його футбольним кумиром у дитинстві.

"Дійсно, Андрій Шевченко – футбольний кумир кожного українця. Проте, я не застав його гру, а вже пізніше тільки передивлявся матчі з ним і його круті голи. З українських футболістів мені завжди імпонувала гра Євгена Коноплянки. Щодо світових гравців, мій кумир – Ліонель Мессі", – сказав Шевченко в інтерв'ю Українському футболу.

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У поточному сезоні Ярослав Шевченко провів шість матчів за Кривбас та віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює вартість 18-річного гравця у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, впродовж своєї кар'єри гравця Андрій Шевченко виступав за київське Динамо (1994–1999, 2009–2012), Мілан (1999–2006, 2008–2009), Челсі (2006–2008) та збірну України. У 2004 році Шевченко отримав "Золотий м'яч" як найкращий футболіст Європи.

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