"Повністю переоцінений футболіст. 200 контактів з м'ячем за гру, 190 – назад або на три-п'ять метрів убік. За це він отримує 20 мільйонів? Він не лідер, він – баласт", – написав один з ненависників Крооса після матчу з Ейбаром. Мадрид здобув красиву перемогу, але німець залишився у затінку.

Тоні з відповіддю не забарився: "Не занижуй зарплату, Артуре. Далі – все вірно. З Різдвом Христовим".

Зазначимо, що Кроос не вперше влаштовує перепалки у соціальних мережах. Один з лідерів королівського клубу якось попросив фаната "бланкос" не розповідати нікому про свій "перебільшений талант".

У сезоні 2020/21 Кроос провів 20 матчів, відзначившись 1 голом і 1 асистом.

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