"Не захотів отримувати гроші просто так", – Корзун пояснив, чому покинув Динамо

Півзахисник Динамо Нікіта Корзун, який на правах оренди грає за Аль-Фатех, розповів, чому у нього не вийшло заграти в київському клубі.

"Не скористався довірою, яку мені надавали. Я не залишився в дублі. Значить, все зрозуміло: не захотів отримувати гроші просто так.

Хацкевич: Корзун тримав певний рівень, але не такий, аби постійно виходити на поле

Я люблю футбол і хочу грати. Відчув, що таке сидіти півроку без футболу. Це дуже важко. Не хочу повторювати. У мене не було проблем з дисципліною і режимом. А хто таке говорить? Просто цікаво. Я не можу так сказати.

Винен. Мені давали шанси в матчах. Я їх не реалізував. Тому все закономірно. Реалізував би – виступав би зараз в Києві. Я не скористався шансами", – цитує Корзуна Прессбол.

"Нам потрібні Коноплянка та Ярмоленко". Українка, яка працювала в УЄФА, вболіває за Рому і відмовляється від Мессі