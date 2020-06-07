"Не захоче залишатися з нами – виставимо на ринок": Наполі зробив суворе попередження Міліку

Спортивний директор Наполі Крістіано Джунтолі запевнив, що клуб не буде церемонитися у переговорах з нападником Аркадіушем Міліком щодо продовження контракту.

"Ми все ще хочемо продовжити його. Ми спокійно розмовляємо з його агентами. У мене позитивне передчуття, але якщо він не захоче залишатися з нами – виставимо на ринок.

Мілік отримав варіант продовження кар'єри в Англії

Потрібно залишатися з правильними думками, інакше краще піти. Нашим пріоритетом є робота над продовженням Міліка, лише після остаточного вирішення питання ми будемо думати, що робити. Звичайно, ми вже провели деякі пошуки форвардів, які могли б замінити Міліка у разі його продажу", – заявив Джунтолі в коментарі Sky Italy.

Додамо, що Мілік провів 22 матчі у поточному сезоні, відзначився 12 голами. Контракт поляка з Наполі закінчується наступного літа, ціна форварда за Transfermarkt – 32 млн євро.

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