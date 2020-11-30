"Розумієте, в кожному матчі хочеться перемагати, незалежно від того, граєш з Барселоною чи Ювентусом. Команда виходить на поле, прагне перемогти. Є мотиваційний фон у команди, кожен хоче себе проявити. Вочевидь, сьогодні ми на такому рівні, що не можемо конкурувати поки з цими командами.

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Але не забувайте, що ми три сезони не грали в Лізі чемпіонів. Тому поступово команда набереться досвіду, можливо, якісь підсилення будуть. Думаю, що навіть з такими командами ми зможемо грати більш гідно наступного року, якщо проб'ємося", – резюмував Суркіс у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, за два тури до фінішу Динамо втратило всі шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Команда Луческу зустрінеться з Ювентусом, а в останньому турі буде битва з Ференцварошем за Лігу Європи.

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