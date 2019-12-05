Не вважаю збірну Нідерландів фаворитом у протистоянні з Україною, – Алієв

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв оцінив перспективи команди Андрія Шевченка у груповому турнірі Євро-2020.

"На мій погляд, група у нашої збірної цілком прийнятна. Думаю, розмірковувати, хто слабший, хто сильніший, і хто міг нам потрапити, не варто. Все-таки це великий євротурнір, куди приїдуть найдостойніші. Тому кожна збірна, яка братиме участь в чемпіонаті Європи, буде дуже мотивована на фінальний турнір.

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Грати можна з усіма, навіть зі збірною Нідерландів. На мій погляд, я б не називав їх фаворитами. Всі чотири команди будуть здатні на сюрпризи і будь-яка може залишитися за бортом групового турніру. Нехай виграє групу найсильніший, а ми будемо вболівати за збірну України.

Нашій збірній для успішного виступу на Євро треба грати так, як вона грала протягом усього відбіркового турніру, особливо зі збірною Португалії в Києві. Хлопці показали і довели, що вони не бояться авторитетів, а тренерський штаб продемонстрував, що може підібрати успішну тактику навіть для такого грізного суперника, як чемпіон Європи.

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Упевнений, про завдання та цілі на Євро команді розповість Андрій Шевченко, президент УАФ Андрій Павелко теж знайде мотивацію для футболістів. Але найголовніші завдання ставитимуть перед собою самі хлопці. Упевнений, кожен захоче проявити себе на Євро і зіграти на максимумі, щоб порадувати уболівальників", – цитує Алієва zbirna.com.

Нагадаємо, матчем проти Нідерландів команда Андрія Шевченка розпочне свій шлях на Євро-2020. Гра відбудеться в Амстердамі 14-го червня.

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