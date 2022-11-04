"Я щасливий, адже ми фінішували на першому місці групи та вийшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. Тепер нам не доведеться грати два додаткові матчі плей-офф. Це дуже важливий момент для Фенербахче, адже ми граємо кожні три дні, і футболісти серйозно втомилися.

Динамо – Фенербахче – 0:2 – відео голів та огляд поєдинку Ліги Європи

Наша команда провела груповий етап Ліги Європи без поразок. Чекаємо на суперника в наступному раунді, а зараз зосереджуємося на найближчому матчі чемпіонату Туреччини.

Фенербахче зробив серйозний крок у єврокубках і хоче пройти якомога далі. Втім, я не вважаю, що в нас є команда, здатна виграти Лігу Європи. У цьому турнірі інші фаворити. Наша головна мета – стати чемпіоном Туреччини. Зараз у Лізі Європи залишилися найкращі команди. Ми будемо грати проти найкращих, тому все буде трохи складніше.

Фенербахче продемонстрував відмінний виступ у Лізі Європи, який також є важливим для позиції Туреччини в таблиці коефіцієнтів. Зараз наш рейтинг трохи покращився. Важливо набирати очки, щоб чемпіон Туреччини потрапляв у груповий ЛЧ напряму, оминувши кваліфікацію.

Арда Гюлер – дуже талановитий гравець, але ще молодий та має розвиватися в плані фізики і тактики. Ми не маємо тиснути на нього. Якщо він прогресуватиме, то, безсумнівно, стане дуже якісним футболістом", – цитує Жезуша офіційний сайт Фенербахче.

Перемога над Динамо дозволила стамбульцям виграти групу B Ліги Європи, набравши 14 очок. Кияни з одним балом фінішували останніми у квартеті.

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