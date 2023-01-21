"Чесно кажучи, не вважаю це втратою. Оскільки, коли гравець демонструє бажання перейти до вас, а потім йде до сусідів... Хочеться повністю відданих вам гравців.

Мудрик заінтригував світлиною з натяком на дебют за Челсі

Еду та Мікель Артета мають дивитись на цю історію та казати, що те, що його не підписали, зрештою, на краще. Бо нам потрібні ті, хто на 100% бажають до нас приєднатись", – цитує Сільвестра Bettingexpert.

Нагадаємо, Мудрик тривалий час загравав з Арсеналом, заявляючи про бажання перейти саме до табору "канонірів", однак в останній момент на горизонті з'явився Челсі, який і закрив коштовну угоду.

Хто замінить Мудрика у Шахтарі? Висновок дуже простий