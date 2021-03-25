"Українські футболісти отримали ін'єкцію психології переможців на матчі з будь-яким суперником. Граючи в єврокубках, наші хлопці розуміли, що можна обіграти будь-якого опонента. Чи могли українці обіграти французів? Так, могли це зробити. В принципі, це було б закономірно.

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Вся Європа і весь світ в черговий раз побачили, що Україна вміє готувати дуже багато талантів. Наші хлопці показали в Парижі досить хороший рівень. Чи був реалізований весь потенціал? Ні. Ми могли виграти у французів.

Зараз набране очко в Парижі дуже багато значить. Це означає, що ми реально можемо групу виграти і вийти на чемпіонат світу. Я насмілюся припустити, що ми не втратимо жодного очка до матчу-відповіді з Францією. Травмовані хлопці відновляться, склад стане ще сильніше, а тому реально бачу, що ми здатні набрати сто відсотків очок до поєдинку з французами в Києві.

Ярмоленко, Циганков повернуться до обойми, хтось із молодіжки про себе заявить і приєднається до команди Андрія Шевченка. У будь-якому випадку потенціал збірної України дуже великий. Вигравши в Києві у французів, ми можемо посісти перше місце в групі і напряму потрапити на мундіаль. Ця планка вже поставлена", – поділився Грозний у інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, українці на виїзді розписали бойову нічию з чинним чемпіоном світу. Вже 28 березня на "синьо-жовтих" очікує другий поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

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