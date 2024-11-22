"Нам довелося працювати з сімома чи вісьмома гравцями, ми працювали над фізичною стороною справи, а не над тактикою, і ми йдемо вперед з упевненістю, з упевненістю в тому, що у нас сильна команда.

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Я не можу прийняти такий матч, як матч проти Осера, і говорю не тільки про результат, але й про те, як проходила гра. Я не вживав ніяких сильних слів, просто взяв на себе відповідальність.

Якщо ви думаєте, що я хочу піти у відставку, то хочу підкреслити, що я не втікаю, я не втікав з Шахтаря, коли Путін бомбив Україну", – цитує італійця laprovence.

Нагадаємо, що Роберто Де Дзербі працював з Шахтарем у сезоні 2021/22. Утім, через початок повномасштабної війни сезону чемпіонату України так і не був дограний. Італійський фахівець покинув "гірників".

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