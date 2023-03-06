"Я не думаю, що вибір схеми стане завтра визначальним. На нас чекає гра на вибування, і зараз у нас є невелика перевага. Ми прекрасно усвідомлюємо силу суперника і його якість. В останніх матчах вони не добрали очок, на які заслуговували".

Мудрик дізнався про рішення Поттера стосовно нового штатного пенальтиста Челсі

Взимку "сині" підписали Енцо Фернандеса і Михайла Мудрика. Терзіч вважає, що новачкам Челсі знадобиться час на адаптацію.

"Слабкі сторони Челсі? Вони були дуже активні на трансферному ринку і не встигли інтегрувати новачків. У нас є шанс вийти до чвертьфіналу ЛЧ, якщо ми будемо командою, будемо підтримувати один одного на полі.

Доніелл Мален у заявці, він зміг позайматися з командою на останніх двох тренуваннях. Карім Адейємі тренується з м'ячем, але ще не готовий. Нам не вистачатиме Юссуфи Мукоко і Джуліана Райерсона, який дискваліфікований. Грегор Кобель? Ми його лікуємо останні два дні і йому явно краще. Ми вирішили взяти його з собою, і подивимося завтра, чи зможемо випустити його на поле", – наводить слова Терзіча Ruhr Nachrichten.

Матч Челсі – Борусія відбудеться у вівторок, 7 березня. Перша гра завершилась з рахунком 1:0 на користь Дортмунда.

Борусія Д перемогла РБ Лейпциг і обійшла Баварію – Ройс наздогнав найкращого бомбардира в історії Дортмунда